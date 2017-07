Valor de mercado da Petrobras cresce 87% e atinge R$ 457 bilhões

O valor de mercado da Petrobras no fechamento do primeiro semestre do ano atingiu R$ 457 bilhões – um crescimento de 87% em relação ao primeiro semestre de 2007.Na avaliação da Petrobras, o crescimento “significativo” foi impulsionado, em parte, pelas descobertas de gás e petróleo leve na região do pré-sal, na bacia de Santos, e pela perspectiva de crescimento da produção – aliado ao aumento dos preços internacionais do petróleo.Em 8 de agosto, porém, o valor de mercado da companhia caiu para R$ 332 bilhões e 167 milhões.Ao informar a redução no preço de mercado da companhia, a estatal justificou: “As incertezas que rondam a economia global, o forte movimento de venda generalizada no mercado de ações - não só no Brasil, mas também no resto do mundo – aliada a desaceleração da economia mundial, com queda na demanda e retração no preço do petróleo, e das commodities de uma maneira geral, afetou em especial o preço das ações da Petrobras “um papel de alta liquidez e que torna bastante fácil para o investidor se desfazer da posição”.

* Fonte: Agência Brasil.