A coligação "Força do Povo" mantém a programação política definida para esta quarta-feira (24) Programação contará caminhada,carreata e discursos de candidatos e lideranças.

A chapa governista superou processo de cassação de registro de candidatura pedido pelo Ministério Público e a aliança "Mossoró Pra Você", da candidata a prefeito Larissa Rosado (PSB).



A vitória por seis a um no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em julgamento realizado à tarde de hoje, potencializa a mobilização denominada de "Seguindo em frente". Trata-se de um misto de caminhada e carreata, concluído com discursos de candidatos e lideranças. Começa às 18h.



A prefeita Fafá Rosado (DEM) e sua candidata a vice, ex-deputada estadual Ruth Ciarlini, cumprem essa agenda no bairro Santo Antônio, um dos mais populosos de Mossoró.