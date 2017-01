Homem mata a mulher e comete suicídio em Assu

Pela terceira vez em cinco dias, a polícia potiguar registrou um caso de um homem que matou a companheira e cometeu suicídio em seguida. Na madrugada desta quarta-feira (9), Antônio Alves de Anselmo Filho, de 68 anos, assassinou a mulher dele, Maria Lúcia Filho, e em seguida se matou.O crime aconteceu na localidade de Linda Flor, na zona rural de Assu, município distante 207 quilômetros de Natal. Os corpos foram encontrados dentro da casa deles, por um filho do casal.Um revólver calibre 32 foi encontrado na mão de Antônio Alves. O Itep já foi ao local para recolher os corpos. O sepultamento deve ocorrer nesta quinta-feira (10), no cemitério da cidade.

Outros casos

Na sexta-feira (4), Rodrigo Cavalcanti do Nascimento, de 31 anos, atirou contra a companheira dele, identificada por Yasmin. O crime ocorreu na cidade de Goianinha e, apesar de ser atingida pelos três tiros, Yasmin foi levada ao pronto-socorro Clóvis Sarinho, em Natal.De acordo com o agente de Polícia Civil, Raimundo André, da Delegacia de Goianinha, por volta do 12h30, Rodrigo discutiu com a companheira, sacou a arma e efetuou os três disparos. Em seguida, o moto-taxista atirou na própria cabeça.No domingo (6), o desempregado Sandercleide Azevedo matou a namorada dele, a estudante Rayssa Batista de Lima, de apenas 14 anos, e em seguida cometeu o suicídio no Parque Industrial, bairro de Parnamirim. Segundo relato de familiares e amigos dos dois à polícia, o crime passional teria sido cometido por ciúmes.De acordo com parentes, Rayssa Batista vinha tentando acabar o relacionamento, o que não era aceito pelo companheiro. Diante da insistência dela em não continuar mais com ele, Sandercleide resolveu matá-la e se matar em seguida. Antes de se suicidar, o desempregado ainda escreveu um bilhete dizendo que Rayssa, agora, ficaria ao lado dele para sempre.