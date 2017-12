Força tarefa é montada para receber o presidente

Ana Paula Oliveira Funcionários da Urbana trabalham na limpeza dos canteiros da ponte de Igapó.

Na ponte de Igapó, um dos acessos para o comício da candidata Fátima Bezerra (PT), que será no cruzamento da avenida Itapetinga com a das Fronteiras, funcionários da Urbana se revezam na limpeza e pintura dos canteiros.A avenida Itapetinga está interditada desde a noite de quinta-feira (18). Vários fiscais de trânsito se encontram no local para orientar os motoristas.“Acho isso um absurdo. Só estão fazendo isso por causa da vinda do presidente Lula. Acredito ser até desleal com os outros candidatos que não tem o apoio dos governantes”, criticou o comerciante Reginaldo Romeiro Rocha.Entretanto, apesar de não concordar com a “maquiagem” que está sendo feita, ele afirmou que deverá ir até o comício observar a movimentação.