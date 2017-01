Motociclista morre em colisão com carreta em Parnamirim

Fred Carvalho Roberto Rodrigues morreu após colisão na manhã desta quinta, em Parnamirim

O motorista da carreta, Cícero Januário da Silva, alegou aos policiais que registraram a ocorrência que estava fazendo uma curva quando sentido o impacto da colisão. “Ele nos disse que estava fazendo a manobra de uma curva e que o motociclista tentou fazer uma ultrapassagem indevida, por dentro da curva, sem que ele pudesse evitar a colisão”, contou o cabo Dário, da Companhia de Polícia Rodoviária Estadual (CPRE).Familiares de Roberto Rodrigues estiveram no local do acidente, mas não quiseram falar com a imprensa. O motorista Cícero Januário estava dentro de uma viatura da CPRE aguardando a chegada do delegado de Parnamirim, Graciliano Lordão, para prestar depoimento.Caso as perícias que serão elaboradas pela CPRE e pelos peritos do Instituto Técnico e Científico de Polícia (Itep) comprovem o que foi dito por Cícero Januário, ele deverá ser indiciado por homicídio culposo (sem intenção de matar).O corpo de Roberto Rodrigues da Costa foi levado para o Itep, de onde deverá ser liberado para sepultamento após ser necropsiado.