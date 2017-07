Polícia prende "Alexandre carroceiro", um dos criminosos mais perigosos do RN

Divulgação "Alexandre carroceiro" estava foragido da polícia há quase um ano.

A informação da prisão de “Alexandre carroceiro” foi confirmada aopelo delegado Nataneon de Freitas, titular do décimo primeiro distrito policial em Cidade Satélite. “Me confirmaram a prisão dele agora no final da manhã e estou indo a Pernambuco para trazê-lo".O foragido estava em um ônibus que saiu de Recife/PE com destino a Pau d'Alho, no interior de Pernambuco onde "Alexandre carroceiro" tem familiares. "A polícia pernambucana teve a informação que ele poderia embarcar nesse ônibus para visitar uma tia e foi certeza", declarou o delegado.Nataneon disse que "Alexandre carroceiro" não ofereceu qualquer resistência ao ser detido dentro do ônibus. "Agora, vamos checar se ele está na delegacia de Pau d'Alho ou foi transferido para a Decap, em Recife", comentou.Dentre os crimes atribuídos a "Alexandre carroceiro" está o assassinato do soldado bombeiro Francisco Pereira de Moraes Júnior, 27, morto a tiros no dia 16 de novembro do ano passado.O delegado informou que "ele (Alexandre) estava foragido há quase um ano". "Alexandre carroceiro" deve ser trazido a Natal ainda nesta terça-feira (12).