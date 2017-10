Mangabeira Unger concede coletiva nesta sexta-feira (5) O ministro extraordinário de Assuntos Estratégicos faz visita a governadora Wima de Faria e em seguida dará entrevista a imprensa potiguar.

A governadora Wilma de Faria recebe a visita, nesta sexta-feira (05), do ministro extraordinário de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, com quem terá uma reunião de trabalho, às 10h30, na Secretaria Estadual de Planejamento, no Centro Administrativo. Ao final da reunião, a governadora e o ministro darão entrevista à imprensa, marcada para 12h30.



O ministro Mangabeira Unger vem ao Rio Grande do Norte para impulsionar o processo de discussão e elaboração de estratégias para a construção de um novo modelo de desenvolvimento para o Brasil, baseado em mecanismos de ampliação de oportunidades econômicas, educativas e de gestão pública.



“O ministro deseja conhecer as peculiaridades do Rio Grande do Norte e discutir o papel do Estado neste processo, para identificar, juntamente com a governadora e sua equipe, o conjunto de iniciativas que possam servir para a colaboração federativa entre o Governo do Estado e a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República”, informou o coordenador geral do ministério, Vitor Pinto Chaves.