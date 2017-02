Vice de Miguel Mossoró pode não disputar a eleição

A candidata a vice-prefeita de Natal na chapa encabeçada por Miguel Mossoró (PTC), Maria Tereza da Silva (PTC) pode não disputar a eleição deste ano. O motivo seria a ausência de prestação de contas da eleição de 2006, quando Maria Tereza disputaria uma vaga na Câmara dos Deputados.De acordo com a candidata, em 2006 ela até iniciou a campanha, mas desistiu da eleição depois de um acordo dentro do PTC. Desse modo, Maria Tereza não sabia da necessidade de apresentação de contas, que são exigidas pela Justiça Eleitoral.“Não apresentei [as contas] porque nem sabia que era para apresentar, já que desisti de ser candidata. Mas, estou tranqüila quanto a isso”, explicou Maria Tereza.O PTC, ainda segundo ela, já estuda a defesa da candidatura da professora. No entanto, o partido também trabalha com a possibilidade de que a candidata a vice-prefeita tenha que ser substituída.“Vamos ver no que vai dar. Ainda não fomos notificados por nada, mas já sabemos desse problema. Tenho a esperança de ser candidata, mas, se a Justiça não permitir, não teremos dificuldade em apresentar outro nome”, afirmou.O TSE ainda não tem uma posição definida com relação ao impedimento de lançamento de candidaturas de pessoas que tenham as contas da eleição de 2006 desaprovadas. O assunto ainda está sob análise e, até o momento, candidatos em diversas cidades do país continuam na disputa pelos cargos.O pedido de impugnação da candidatura de Maria Tereza ainda não foi encaminhado à 2ª Zona Eleitoral, que é a responsável pelo recebimento dos pedidos de impugnações referentes ao PTC. O prazo para que sejam realizados os pedidos de impugnação vai até o dia 14 de julho.

Balanço

Até o momento, ainda não foi dado entrada em nenhum pedido de impugnação nas 1ª, 2ª e 3ª zonas eleitorais de Natal, que são as responsáveis pelo recebimento das denúncias. Candidatos, partidos, coligações e Ministério Público têm a legitimidade para entrar com o pedido.