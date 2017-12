Terceira etapa do Estadual de Rally reunirá iniciantes e experientes no dia 27

A terceira etapa do Campeonato Petrobras Potiguar de Rally promete agitar o próximo dia 27 de setembro aqui no estado. Já está quase tudo pronto para a grande disputa. De acordo com o diretor-presidente da Associação Potiguar de Rally, Henrique Oliveira, a trilha foi levantada e as planilhas já foram concluídas e serão conferidas neste final de semana (20 e 21/09).O percurso também já foi definido: a prova vai largar em Natal e passar pelos municípios de Pium, São José de Mipibú, Macaíba e Guarapes, totalizando 150 quilômetros e quase cinco horas de disputas. "Os competidores podem se preparar para uma prova muito técnica e com muita variação de terrenos", diz Henrique Oliveira.A prova terá espaço para os iniciantes que disputaram recentemente o rally Universitário da Fiat em Natal, como também para os experientes de todo o Nordeste que procuram no campeonato potiguar alto nível técnico e competitividade.Segundo o diretor técnico do campeonato, Zé Maria Alves, a etapa será muito competitiva e terá um grau de dificuldade elevado, o que vai exigir muita concentração dos pilotos e navegadores para prevenir descuidos e não comprometer o resultado. "Esta etapa do Potiguar de Rally foi muito bem elaborada para servir também de treino para as próximas competições, como o Mitsubishi Motorsports e a Copa Troller Nordeste. O objetivo é encerrar o ano com provas bem disputadas", conta Zé Maria.Pilotos e navegadores de todo o Nordeste são esperados para o desafio nas categorias Graduados, Turismo e Universitário, essa última voltada para os iniciantes no esporte. Os interessados em garantir logo a vaga na terceira etapa da competição devem entrar em contato com Hermany pelo celular 84.9112-5957, enviar solicitação para o e-mail [email protected] ou comparecer à Cigarreira do Seu Pedro, no bairro de Morro Branco, na próxima terça-feira (23/09), das 19 às 22 horas.As inscrições também serão feitas no dia 26/09, durante o briefing que antecede a prova. Mais informações e detalhes no blog: potiguarderally.blogspot.com .Na etapa passada os norte-riograndenses lideraram o pódio, com Terêncio Felix e Bruno Dantas, na categoria principal – a Graduados; Omar Dantas e George Maia, na Turismo, e os "novatos" Marcílio Barreto e João Helias, na Universitário.O Campeonato Petrobras Potiguar de Rally é organizado pela Associação Potiguar de Rally - APR, com o patrocínio da Petrobras, Norte Shopping, Potiguar Turismo, Rede Delphia Hotéis, Top Car Mitsubishi, Microtec e Queiroz Oliveira. Promoção Rádio 98 FM, Usina Comunicação, Band Esportes & AÇÃO, www.zmz.esp.br , Motores & AÇÃO (CE E RN), Revista 4×4 & CIA, Webventure.com.br , com a supervisão da FPA e CBA; levantamento e parte técnica da ZMZ Eventos Automotivos.