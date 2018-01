Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Natal para esta terça-feira (23)

Joanilson de Paula (“Liberta Natal I”) Joanilson de Paula (“Liberta Natal I”)

O candidato se reúne com equipe de marketing da campanha pela manhã e ao meio-dia concede entrevista ao RN TV da Intertv Cabugi. Às 14h almoça com lideranças empresariais, às 18h grava entrevista para a TVU e duas horas depois encontra lideranças na Cidade Satélite.

Fátima Bezerra ("União por Natal")

A deputada federal passa a manhã gravando programa eleitoral, e à tarde faz a Caravana do Trabalho 1 pelo Km 6 (saída às 15h30 da av. Cap. Mor Gouveia com av. Bom Pastor) e Caravana do Trabalho 2 pela Cidade da Esperança (saída às 16h do Ginásio). O encontro será às 18h, naav. Capitão Mor Gouveia com a rua da Fé, seguindo até o Jardim América. Às 19h30 faz reunião com portadores de deficiência visual no Cuxá Recepções.

Dário Barbosa (PSTU)

O candidato faz corpo a corpo pela manhã em Mirassol e às 11h apresenta proposta para o Conselho de Odontologia. Às 17h participa de palestra sobre socialismo no Sinte (Centro).

Wober Júnior (“É Melhor para Natal”)

O candidato se reúne com assessores às 7h30 e duas horas depois visita o Hospital Infantil Varela Santiago. Às 11h grava programa eleitoral, às 16h faz caminhada em Nazaré, às 19h encontra lideranças e às 21h, moradores de Potilândia.

Sandro Pimentel (PSOL)

Às 07h o candidato faz panfletagem no transporte circular da UFRN e às 10h e 14h realiza "arrastão" em setores do serviço público federal. Às 17h conversa com moradores do bairro Felipe Camarão, às 18h participa de encontro com servidores da UFRN e às 20h coversa com graduandos do Curso de Gestão Hospitalar.

Micarla de Sousa (“Natal Melhor”)

A deputada estadual encontra candidatos a vereador no restaurante Cuxá às 8h, e uma hora depois inicia caminhada pelas comunidades de Dom Pedro I e Pajuçara II (saída: rua Ulisses Guimarães). Às 13h concede entrevista à Band e às 15h faz caminhada pelo bairro da Redinha (saída: rua Ulisses Guimarães com rua José Aguinaldo). À noite reúne-se com amigos de candidato a vereador no Vale Dourado (19h), fiscais da STTU no loteamento Jardim Brasil (20h) e amigos da zona norte na Boa Esperança (21h).

Pedro Quithé (PSL)

O candidato participa de café da manhã no Alecrim às 8h e depois faz caminhada pelo bairro e por Cidade Alta. Às 13h faz nova caminhada, desta vez em Dix-Sept Rosado, Bom Pastor e Promorar. Às 16h30 grava entrevista para programa de televisão e às 18h faz comício relâmpago por Cidade da Esperança, Cidade Nova e Jardim América.A agenda de

Miguel Mossoró (PTC)

será publicada assim que enviada ao portal.