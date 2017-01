Revoltado, o meia Souza agride árbitro catarinense Atitude do meia, repercutido pela tevê, pode lhe render um "gancho" que o faça parar com o futebol.

O América suportou a pressão do Juventude até os 48.35 do segundo tempo, mas tomou um gol inacreditável no encerramento da partida.



E o mais grave é que o jogador Souza pode ter sua carreira praticamente encerrada, pois ele entrou em campo após o apito final da partida e agrediu o árbitro João Fernando, se jogando sobre o catarinense aplicando-lhe uma espécie de "safanão".



A tevê mostrou o lance repetidas vezes e isso certamente deve causar uma punição muito severa ao craque americano. O meia havia saído de campo para a entrada de Saulo. Enquanto esteve no jogo, o camisa 10, ídolo da torcida rubra, fez as melhores jogadas de ataque do time rubro.



Depois de Souza, quem tambéem entrou em campo para reclamar do árbitro foi o treinador Ruy Scarpino, inconformado com a sua atuação na partida.



Além de marcar um pênalti inexistente, João Fernando expulso Anderson Bill de forma incorreta, não no lance da expulsão, mas no cartão anterior, já que nele o zagueiro sequer fez falta. Depois ele ainda ignoraria uma falta gravíssima sobre Souza na entrada da área.



João Fernando é a prova viva de que se faz premente uma CPI da arbitragem nesse páis, o que já deveria ter sido feito desde a divulgação do escândalo envolvendo o ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho. A mesma pergunta se repete: será que só Edilson estava envolvido.