Governo promete anunciar de uma só vez novas substituições

Vlademir Alexandre Governadora volta à Natal, após dias de descanso.

Declaração semelhante foi feita no início da reforma da equipe, no entanto, a governadora resolveu antecipar a posse de quatro secretários. Ruy Pereira, na Educação, George Antunes, na Saúde, Gustavo Carvalho ocupou o Gabinete Civil e Francisco das Chagas assumiu a pasta de Agricultura.A expectativa agora é quanto a quem vai ocupar a Secretaria Estadual de Segurança, se é mesmo verdade que Wilma de Faria aguarda a vinda do ex-secretário, Glauberto Bezerra, que se aposenta no final deste ano, vai demorar haver substituições nas outras pastas.No caso da secretaria de esporte, desde que Miguel Weber pediu exoneração para cuidar da candidatura da sua mulher, Micarla de Sousa (PV), que pleiteia assumir a prefeitura de Natal, as especulações giram em torno do nome da atleta, Magnólia Figueiredo, que já afirmou a possibilidade de aceitar o desafio, se for convocada.A governadora Wilma de Faria já tem marcada em sua agenda, a participação na abertura, oficial, da campanha de Fátima Bezerra (PT), que promete fazer uma grande mobilização em Natal no domingo (13).Após um período de descanso, Wilma de Faria, reassume também os seus compromissos administrativos e nesta quinta-feira, às 18h estará na rua Adolfo Gordo, no bairro Cidade da Esperança, participando da inauguração da Central do Trabalhador.