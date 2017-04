ABC: último coletivo marcado pela descontração Em meio às brincadeiras, técnico Ferdinando Teixeira ressaltou qualidade de alguns jogadores do adversário. Após treinamento, atletas alvinegros começam a concentração.

Descontraído. Assim foi marcado o último treino do ABC antes do jogo contra o Brasiliense/DF pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro da série B. O "rachão" disputado entre titulares e reservas teve como "prêmio" um refrigerante de dois litros.



Mesmo com toda essa alegria, jogadores e comissão técnica não se descuidam quanto ao próximo adversário, que vem de quatro derrotas seguidas no campeonato, está na zona do rebaixamento e luta para não entrar em uma crise.



O técnico Ferdinando Teixeira já avisou que vai manter o mesmo time que jogou - e ficou no empate - o Bragantino/SP. Ele reconheceu o domínio de jogo que o alvinegro teve diante dos paulistas, mas que não foi convertido em gols. "O que precisamos agora é ir com mais objetividade nas jogadas. Estamos trabalhando bem a troca de passes. Agora, é encaixar a melhor jogada e acredito que os gols sairão", comentou.



Ele também destacou a qualidade de alguns jogadores do Brasiliense, mas disse que os atletas do ABC não podem se intimidar com isso.



O zagueiro Paulo César, que esteve envolvido em uma negociação com o futebol árabe, vai permanecer no ABC e vai formar a zaga com Ben Hur e Márcio Santos. Nesse setor do campo, o alvinegro é a segundo melhor do campeonato ficando atrás somente do Juventude/RS.



Já no ataque, que marcou 17 gols até o momento na competição, quer transformar a pressão dada nos adversários no Frasqueirão em gols. Esse é o pensamento do atacante Ronaldo Capixaba, que ao lado de Alexandre tem mostrado um bom entrosamento.



ABC e Brasiliense se enfrentam no sábado (26), no estádio Frasqueirão. O jogo será transmitido, em tempo real, pelo portal Nominuto.com a partir das 16h10.