Lula obtém maior aprovação popular desde a redemocratização do país

Fábio Rodrigues Depois de 6 anos de governo, Lula bate recorde histórico de aprovação.



* Com informações da Folha de São Paulo

Segundo a pesquisa Datafolha, divulgada na Folha de São Paulo desta sexta-feira (12), Lula é bem avaliado por 64% da população brasileira, o que, segundo a matéria, se deve “aos fortes resultados na economia” e “à grande exposição nacional na atual campanha eleitoral”. O presidente já havia batido recorde em março, quando obteve avaliação “ótima” e “boa” de 55% dos brasileiros.Desta vez, porém, a preferência da maioria recai sobre todas as regiões do país, todos os segmentos econômicos e todos os níveis de escolaridade – na pesquisa passada, ele ficava abaixo dos 50% no sudeste, nas regiões metropolitanas, entre os que têm curso superior entre os vivem em famílias com renda familiar mensal superior a dez salários mínimos.No nordeste, avaliação de Lula subiu mais sete pontos e chegou à marca dos 75% de aprovação. Entre os brasileiros mais pobres, que têm renda familiar até cinco salários mínimos, 65% estão com Lula.