Ex-prefeitos de São Francisco do Oeste e de Vera Cruz são condenados pelo TCE

O TCE condenou na sessão desta quinta-feira (24) o ex-prefeito de São Francisco do Oeste, Ivone de Freitas Viana a devolver R$31.873,25 por despesas efetuadas e não comprovadas. O pagamento de R$ 500 de multa pelo não atendimento a diligência solicitada pelo Corpo Técnico do Órgão.Outro gestor que teve suas contas rejeitadas foi o ex-prefeito de Vera Cruz, Francisco Nunes Pinheiro Borges. Ele deverá desembolsar a quantia de R$ 48.765,17 pertinente aos valores gastos e não comprovados somados as taxas de juros e multas bancárias.Os processos tiveram com conselheiro relator Alcimar Torquato que também presidiu a sessão.

* Fonte: TCE/RN.