Micarla de Sousa e Fátima Bezerra continuam disputa na Justiça Eleitoral Somente no sábado (27), cinco representações quanto à propaganda eleitoral foram julgadas; a maioria foi indeferida.

Além da disputa pelo voto dos eleitores, as candidatas Micarla de Sousa (PV) e Fátima Bezerra (PT) estão se destacando na batalha judicial que as coligações “Natal Melhor” e “União por Natal” vêm travando, principalmente, na 4ª Zona Eleitoral. Para se ter uma idéia, apenas no sábado (27) cinco representações foram julgadas pela juíza Martha Danyelle.



Em todos os casos, o embate esteve relacionado à propaganda gratuita no rádio e, principalmente, na TV. As candidatas e coligações queixaram-se contra inserções das adversárias, mas apenas uma representação foi julgada parcialmente procedente, enquanto todas as outras foram indeferidas pela juíza.



No único pedido que foi parcialmente aceito, tendo Fátima e a coligação União por Natal como representantes, a juíza proibiu que a coligação de Micarla de Sousa voltasse a veicular no rádio uma inserção em que eram reproduzidas declarações de Fátima referentes a uma campanha anterior. Nelas, Fátima se dirigia a um adversário e dizia que seria hiprocisia se afirmar que o então presidente Fernando Henrique Cardoso só auxiliaria a Prefeitura se houvesse um correligionário eleito. A juíza determinou a proibição da veiculação, mas negou direito de resposta à coligação União por Natal.



Nas demais representações – duas de cada candidata –, a juíza Martha Danyelle indeferiu todos os pedidos. Os de Micarla tratavam sobre supostas ofensas do presidente Lula contra a candidata, bem como possível relação da deputada do PV com declarações de Fátima que, entre outras coisas, diziam “ao contrário de profissionais de TV, eu sou meio tímida, não sei fingir”.



As representações de Fátima Bezerra, por sua vez, tentavam impedir a veiculação de frases ditas durante inserções de Micarla de Sousa. O trecho em questão dizia que a Justiça Eleitoral proibiu a “mentira” sobre a origem dos recursos federais, e que a população deveria votar em quem ela sabia que “não está mentindo só para tentar ganhar uma eleição”.



As quatro últimas representações foram julgadas completamente improcedentes pela juíza.