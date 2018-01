América se encolhe e volta a perder na Série B

O América voltou a jogar da forma que não devia:encolhido, tentando garantir resultado, abidcando de tentar continuar atacando. Como castigo acabou perdendo o jogo, de virada, uma partida na qual fez um bom primeiro tempo, abriu o placar, mas foi cedendo terreno, voltando para a defesa até sofrer a virada. Paraná 2 a 1, nesta terça-feira (23), em Curitiba, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.



O resultado tirou o clube paranaense da zona de rebaixamento, e colocou os potiguares. O gol da vitória foi marcado aos 46 minutos, com Murilo. Com a vitória, o clube paranaense passou para a 14ª posição, com 30 pontos. Já o América-RN encerrou sua sequencia de três jogos sem derrota, e agora ocupa a 17ª posição, com 28 pontos.



Buscando a vitória para sair da zona de rebaixamento, o Paraná começou o jogo tentando pressionar o América, rival do clube paranaense na disputa contra o rebaixamento. Mas o clube potiguar se defendia com muita inteligência, impedindo que o time da casa criasse chances clara de gol. A grave situação das duas equipes deixou o jogo num clima tenso.



A primeira oporunidade do Paraná veio aos 13 minutos, num chute de André Luiz que Fabiano se esticou e colocou para escanteio. Mas na primeira boa jogada, o Mecão fez o primeiro. O zagueiro Robson fez boa jogada pela direita e cruzou para o atacante Max completar para o fundo das redes, aos 23 minutos.



O Paraná respondeu aos 30 minutos, e quase empatou. Leonardo dominou dentro da área, de costas para o gol, e tentou uma mini-bicicleta, mas Fabiano faz boa defesa, salvando o Diabo de sofrer o empate. Após tomar o gol, o time paranista teve uma leve melhora, mas sem levar muito perigo ao gol americano. Na saída para o intervalo, os jogadores escutaram as vaias da torcida, indignada com o mau futebol apresentado e a péssima campanha.



Na volta do intervalo, o técnico Paulo Comelli trocou o volante Rômulo pelo meio Giuliano, para dar melhor qualidade no passe e maior agressividade. Com isso, o Paraná retornou pressionando o América, mas se sobrava vontade, faltava técnica para os jogadores paranistas. O América, ao invés de tirar proveito da pressão exercida pela torcida, foi ele que que se descontrolou e cedeu espaços.



Em dez minutos, o Paraná criou mais oportunidades que no primeiro tempo inteiro. De tanto insistir, o empate veio aos 19 minutos. Fabinho avançou pela meia esquerda e tentou o chute. A bola rebateu na zaga e sobrou para Giuliano, que chutou de bico e marcou para o tricolor, deixando tudo igual.



O América pagou o preço por recuar demais e dar espaços ao time paranaense. As mudanças do técnico Ruy Scarpino atraíram o Paraná para cima, e o Mecão praticamente abdicou de atacar, saindo somente nos contra-ataques em velocidade. Aos 27, Saulo recebeu pela direita e bateu forte, em cima do goleiro Mauro, perdendo a chance de voltar a ficar na frente do placar.



Quando tudo encaminhava para um empate, o clube paranaense virou o jogo, aos 46 minutos. Murilo fez grande jogada pela direita e bateu cruzado. A bola ainda bateu no pé da trave antes de morrer no fundo do gol.



Próximos jogos

O Paraná volta a campo pela 28ª rodada da competição já nesta sexta-feira, contra o Criciúma, às 20h30, mais uma vez em Curitiba. O América-RN, por sua vez, joga no sábado, às 16h10, contra o Juventude, em Natal.



Ficha Técnica



Paraná

Mauro; André Luiz (Murilo), Leandro, Fabrício e Fabinho; Agenor, Rômulo (Giuliano), Cristian (Pimpão) e Kléber; Leonardo e Éder.

Técnico: Paulo Comelli.



América-RN

Fabiano; Róbson, Adalberto e Júlio Terceiro; Maizena, Maranhão (Jimmy), Saulo, Souza e Vandinho; Cascata (Elias) e Max (Nicácio).

Técnico: Ruy Scarpino.

Local: Estádio Durival de Brito, em Curitiba – PR

Árbitro: Pablo dos Santos Alves - RJ