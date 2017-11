Questão do aeroporto de São Gonçalo foi resolvida, anuncia Dilma Rousseff

Vlademir Alexandre Dilma Rousseff: "Questão do aeroporto de São Gonçalo foi resolvida".

Veja, abaixo, alguns trechos da fala da ministra:"Depois que entrei na Casa Civil, minha relação com Fátima Bezerra se estreitou, e hoje temos amizade. É difícil ter no Brasil uma pessoa que combine tantas qualidades como ela, e por isso temos que preservá-la."“Fátima relatou o início do resgate da educação no Brasil, que foi o Fundeb. Só por causa disso, já recebe nosso reconhecimento.”"A refinaria, o aeroporto e o porto tem, sem dúvida, o dedo, a mão, o coração e a determinação da governadora."“A aliança que sustenta o governo Lula está sentada nesta mesa. Ela levou o Brasil a esse momento que a gente ta vivendo.”“O Governo Federal rejeitou o clientelismo. Não interessa de que partido político é o governador ou o prefeito, ele sempre será nosso parceiro. Mas existe parceiros e parceiros. Não retiraremos recursos de ninguém – isso não é correto. Mas há uma diferença substancial entre essa relação e uma relação de projetos comuns. Estamos no mesmo projeto. Compartilhamos os mesmos ideais. Queremos a mesma transformação.”“Estamos numa situação totalmente diferente das últimas décadas. O Brasil cresce de maneira sustentável, com alicerce sólido. É um crescimento com grande capacidade de resistir à crise internacional do momento.”“Mudamos a forma de desenvolver, porque ao mesmo tempo fizemos inclusão social e distribuímos renda. Houve um aumento das classes A e B, mas o aumento mais destacado, mais extraordinário, foi o da classe C.""O crescimento do norte e nordeste não foi fruto apenas dos empresários, mas também da deliberada interferência do governo federal.""Tivemos um problema jurídico com o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, mas decidimos transferir o contrato direto para uma empresa integrada por vários bancos e resolvemos o problema.""Essa é uma questão grave no Brasil: sempre que há um questionamento jurídico, há uma paralisação, se compromete o ritmo. Esses dois projetos (aeroporto e refinaria) estão nos estágios finais para a construção acontecer."“O governo Lula transformou o turismo em indústria e não em atividade marginal.A indústria do turismo será um dos carros chefes do crescimento do Brasil.”“Com as duas reservas descobertas –Tupi e Iara -, nossa reserva dobra. Tínhamos 14 bilhões de barris de petróleo de reserva, e agora conseguimos mais 12 bilhões. Nós estaremos entre o 2º, 3º ou 4o. país do mundo em reserva de petróleo.