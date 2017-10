Wober Júnior associa seu crescimento nas pesquisas ao programa eleitoral

Arquivo Wober Júnior: "Quanto mais facilidade a gente tem de falar com a sociedade, mais ela é favorável"

Fátima Bezerra não foi a única a contabilizar uns pontinhos a mais nas últimas pesquisas divulgadas na capital do Estado. Wober Júnior, candidato da coligação “É Melhor para Natal”, passou a ocupar o terceiro lugar na corrida para a Prefeitura da cidade.Para Wober, o crescimento nas últimas pesquisas de intenção de voto se deve ao seu desempenho no programa eleitoral gratuito.“Quanto mais facilidade a gente tem de falar com a sociedade, mais ela responde favoravelmente”, comentou o deputado estadual em entrevista ao

Nominuto.com

Nas pesquisas divulgadas pela Tribuna do Norte/Consult no último domingo (31) e pelo Jornal de Hoje/Start nesta segunda (1°), Wober Júnior pula da quarta para a terceira posição, ultrapassando o candidato do PTC Miguel Mossoró.O desafio, no entanto, é ainda grande. Para conseguir chegar ao segundo turno, o candidato deverá superar a diferença de 25% das intenções de votos que o separa da segunda candidata, Fátima Bezerra (“União por Natal”). “Vou gastar muita sola de sapato e ocupar todo o espaço físico e geográfico de Natal”, prometeu.Wober tem investido muito na busca pelo voto dos jovens. Neste campo, o seu vice, Dudu Machado (PSDB), colabora. Os comícios relâmpagos pelas regiões da cidade, e a presença do candidato, in loco, onde são registrados os principais problemas de Natal, marcam a estratégia usada em seu programa eleitoral no rádio e na TV.