Estacionamento do aeroporto: Infraero tem até fevereiro para abrir licitação

Os procuradores da República Ronaldo Pinheiro, Gilberto Barroso de Carvalho Junior e Paulo Sérgio Rocha haviam ingressado com pedido para o atual contrato formado entre a Infraero e o Movimento de Integração e Orientação Social (Meios) – que vigoraria até o dia 4 de junho de 2010 – fosse suspenso e que uma licitação fosse aberta no prazo de 180 dias. O juiz federal decidiu no dia 4 de agosto passado acatar o pedido dos procuradores.No pedido encaminhado à Justiça, os procuradores destacaram que era preciso “impedir que essa ilegalidade se estenda por mais dois anos”. De acordo com a ação civil pública do MPF, enviada à Justiça em junho deste ano, o contrato — assinado em 1993 — foi celebrado sem o procedimento licitatório necessário e sem qualquer justificativa legal para a dispensa da licitação.A justificativa da Infraero para a dispensa baseia-se exclusivamente no fato de o Meios ser uma sociedade civil sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública. O MPF/RN argumenta que a entidade não tem como objeto social a administração de estacionamentos, não é reconhecida como organização social e não possui contrato de gestão com órgãos públicos, fatores exigidos por lei.O contrato administrativo firmado entre a Infraero e o Meios prevê a exploração comercial dos serviços de estacionamento público de veículos no Aeroporto Internacional Augusto Severo.Na Ação Civil Pública número 2008.84.00.003837-5, o MPF/RN pede que todos os acusados sejam condenados a ressarcir os danos causados aos cofres públicos. Entre os acusados estão as mulheres dos senadores Garibaldi Filho (Denise Pereira Alves) e José Agripino Maia (Anita Louise Catalão Maia) e uma filha da governadora Wilma de Faria (Ana Cristina de Faria Maia). Elas estão sendo processadas para “ressarcir os danos causados aos cofres públicos” quando presidiam o Meios.