Fátima garante que vai investir mais em educação infantil

Alan Oliveira - O que os senhores pretendem fazer para que o professor passe a gostar de dar aula e para que o aluno goste de freqüentar as aulas? O que está errado e o que é preciso ser feito para melhorar o ensino público municipal?

Fátima Bezerra - Tenho a honra de ter como companheiro de chapa o professor Luiz Eduardo (Carneiro). É uma chapa de professores. O Governo Lula é o que mais tem feito pelos professores. Pela constituição, o Governo Federal tem mais ligação com o ensino superior; o Estadual, com o médio; e é papel da Prefeitura é o infantil. Vamos implementar a educação infantil em tempo integral. E vamos também fazer com que as crianças ingressem na escola cada vez mais cedo.