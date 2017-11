Chávez expulsa embaixador dos Estados Unidos, em apoio à Bolívia

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, anunciou na noite desta quinta-feira (11) a expulsão do embaixador dos Estados Unidos na Venezuela, Patrick Duddy. O embaixador tem 72 horas para se retirar do país. De acordo com informações da Agência Bolivariana de Notícias (ABN), Chávez tomou a decisão em solidariedade ao governo e ao povo da Bolívia.Chávez disse que começará a estudar as relações diplomáticas com o governo dos Estados Unidos e pediu o retorno do embaixador venezuelano em Washington, Bernardo Álvarez.“Quando houver um novo governo nos Estados Unidos, mandaremos um embaixador. Um governo que respeite os povos da América, a América de Simón Bolívar”, afirmou o chefe de Estado.Na quarta (10), o presidente boliviano, Evo Morales, decidiu expulsar o embaixador norte-americano no país, Philip Goldberg. Morales alegou que o diplomata atuava de forma antidemocrática e conspirava contra a unidade do país.Em retaliação, o governo dos Estados Unidos decidiu na quinta (11) expulsar do país o embaixador da Bolívia no país, Gustavo Guzmán.Em território boliviano, os conflitos entre governo e oposição que já duram três dias deixaram oito mortos e 20 feridos.Ainda nesta quinta (11), o Brasil reiterou o apoio a Evo Morales. O assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, afirmou que o país não irá tolerar "uma ruptura do ordenamento institucional boliviano".Mais cedo, o presidente da Venezuela defendeu uma intervenção na Bolívia em caso de golpe. Chávez disse que apoiará qualquer movimento armado, caso a oposição derrube o governo de Morales.

* Fonte: Agência Brasil.