Projeto Arte no Grito tem nova edição neste fim de semana

Neste fim de semana, o coletivo artístico República das Artes promove mais uma edição do projeto Arte no Grito, destinado a revitalizar a Feira do Alecrim por meio de uma intensa programação cultural.O projeto, que vem sendo realizado sempre aos os sábados, desde o dia 7 de junho, com apresentações de teatro de rua, teatro de bonecos, pastoril, boi de reis, literatura de cordel, coco de roda e forró pé-de-serra.Nesta semana, a programação já começa nesta sexta-feira (11), com intervenções artísticas na Feira do Picado, montada ao entardecer com abertura de tendas e barracas.A partir das 18h, o projeto oferecerá, à luz de candeeiros, apresentações musicais de forró pé-de-serra com o Grupo Preá com Melancia e coco com o Grupo Pára-choque, em frente à popular barraca de Dona Cícera.No sábado (12), o projeto Arte no Grito continua com apresentações do grupo de percussão Pau e Lata, coco e os mamulengos de Genildo Mateus.As apresentações começam às 9h, com a saída do cortejo artístico da sede da República das Artes, na Rua Presidente Quaresma (Avenida Um), nº 157, Alecrim.

Projeto Arte no Grito

Sexta-feira (11/06): Feira do Picado – 18 às 22 horasSábado (12/06): Cortejo (Pau e Lata) – 9h; Teatro de Bonecos - Genildo Mateus