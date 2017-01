Número de mortos em avalanche na Itália sobe para 14

O número de mortos na avalanche que soterrou um hotel de luxo na Itália subiu para 14 nesta terça-feira (24), após as equipes de bombeiros tirarem o corpo de duas mulheres dos escombros. Com isso, cai para 15 o balanço de desaparecidos, de acordo com as autoridades italianas. A informação é da Agência Ansa.



Os sobreviventes totalizam 11 pessoas até o momento, sendo que a maioria delas passou mais de 24 horas debaixo da neve.



O Hotel Rigopiano, localizado na cidade de Farindola, província de Pescara, foi soterrado por toneladas de neve que desabaram das montanhas do Parque Nacional de Gran Sasso na noite de 18 de janeiro, horas após a zona central da Itália ser atingida por uma série de quatro terremotos. Havia cerca de 30 pessoas no hotel, entre hóspedes e funcionários.