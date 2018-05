Morte em Pium: comunidade fica revoltada com assassinato de universitário

Reprodução/ Thyago Macedo Diogo cursava o segundo periodo do curso de Direito.

Moto conduzida por Ivanês chegou a ser atingida por disparos.

O jovem cursava o segundo período do curso de Direito e nunca foi preso. Ele estava em companhia de Luciano Cruz da Silva, de 24 anos, em uma motocicleta quando foram abordados pela polícia em Pium. Na versão dos policiais, a dupla teria atirado contra a viatura, o que levou ao revide da polícia.Contudo, testemunhas informaram que nem Diogo, nem Luciano estavam armados. O corpo do estudante universitário foi velado na tarde desta terça-feira, na comunidade Hortigranjeira. Além de atirar contra Diogo, os policiais atingiram Luciano com dois disparos.Ele está internado no hospital Deoclécio Marques, em Parnamirim. Os dois jovens saíram da comunidade onde moram e se dirigiam à Pirangi. Outros dois rapazes também faziam o mesmo percurso e chegaram a serem presos. Um deles é Ivanês Rodrigues. Ele era amigo de Diogo.Ivanês explicou que ia em uma moto atrás dos amigos quando viu uma viatura da polícia pedindo que eles parassem. “Eles nos abordaram e pediram que deitássemos no chão. Os policiais procuravam por um homem chamado Marcio Bombado. No entanto, mesmo nos identificamos eles nos prenderam. Entramos na viatura e quando chegamos um pouco mais a frente vi Diogo caído no chão”, disse.De acordo com Ivanês, o jovem destacou que os policiais chegaram a perguntar se ele conhecia o jovem que estava morto. “O local onde nós fomos presos fica a cerca de um quilômetro de onde Diogo foi morto. Quando nós passamos no local, já na viatura, os policiais perguntaram o nome dele e, em seguida, nos levaram para a delegacia”.O outro amigo de Diogo, Luciano Cruz passou o dia internado no hospital de Parnamirim. O irmão dele, Alexandre Cruz, informou que o jovem de 24 anos foi atingido por um tiro no braço e outro de raspão no tórax. “Ele está bem. Só estamos temerosos porque dois policiais estão de plantão no hospital. Por questões de segurança, meu outro irmão está lá direto”, frisou.Nesta tarde, vários amigos prestaram a última homenagem a Diogo. Estiveram no velório colegas de faculdade, familiares e amigos de infância do jovem. “Nós crescemos juntos aqui na comunidade, íamos a festas juntos e nunca vi meu amigo pegar em uma arma ou cometer algum crime”, destacou Ivanaldo Rodrigues.O estudante fazia parte de uma família de quatro irmãos e, segundo o amigo, era o mais popular. “Todos aqui conheciam ele e conheciam os outros que estavam com ele nesta noite. Ninguém tem uma queixa deles”, afirma Ivanaldo.