Mulher grávida de cinco meses perde filho após ser baleada na zona Norte Neide Dias estava em companhia do marido quando dois homens invadiram a casa deles, no Pajuçara, e efetuaram vários disparos.

A mulher identificada como Neide Dias, que havia sido baleada na noite da quinta-feira (25), perdeu o filho na tarde desta sexta-feira (26), no Hospital Santa Catarina, zona Norte de Natal. Ela estava grávida de cinco meses e seu estado de saúde é considerado grave. O marido de Neide, o ex-presidiário Gelson Ribeiro, de 30 anos, também estava no local e foi executado.



Por volta das 23h, dois homens invadiram a residência do casal, na rua Clodoaldo Backer, loteamento Vista Verde, em Pajuçara, a procura de Gelson. Os acusados efetuaram vários tiros no casal. O homem morreu no local e Neide foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).



Grávida de cinco meses, a mulher, que também é ex-presidiária, deu entrada no Santa Catarina em estado grave. O serviço social do hospital informou que os médicos fizeram de tudo para salvar a criança, mas, ele faleceu no início da tarde desta sexta-feira.



O crime foi registrado na delegacia de Plantão da zona Norte. De acordo com informações prestadas por populares à polícia, o casal além de ser ex-presidiário, estava traficando droga naquela região. As assistentes sociais do Hospital Santa Catarina disseram ainda que a família de Neide é de Recife e ainda não havia chegado a Natal para acompanhar a filha.