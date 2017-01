Seguradora é obrigada a repassar benefício

A empresa Caixa Seguradora S.A. terá que repassar o pagamento de uma apólice à esposa de um segurado, cuja morte acidental, causada por disparo de arma de fogo, ficou sob investigação da DP de Parnamirim. A decisão inicial foi dada pela 1ª Vara Cível de Natal.A seguradora, contudo, moveu Apelação Cível junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, sob o argumento de que não se negou a pagar a indenização pleiteada, “apenas foi cautelosa e resolveu esperar a conclusão das investigações acerca do crime de homicídio do segurado.Na sentença, o juízo de 1º grau definiu que o fato da morte estar sob investigação policial não impede o pagamento da indenização contratada, já que não houve indícios de fraude ao seguro de vida pela esposa da vítima, autora da ação.A esposa do segurado rebateu sob a alegação de que a apólice constitui obrigação líqüida, certa e exigível, além de apresentar a Certidão de Óbito, Laudo de Exame Cadavérico, Certidão da Delegacia de Polícia especializada em homicídios, dentre outros documentos constantes dos autos da Ação de Execução.A 1ª Câmara Cível ressaltou também, no processo de nº 2006.006652-5, que é de competência do Estado a conclusão do inquérito – atividade alheia à vontade da seguradora - não podendo, desta forma, ser prejudicada pela demora excessiva na conclusão da peça policial (Inquérito nº 041/2000 – DP de Parnamirim), iniciada há mais de sete anos.

