Caso Oceano: delegado não tinha dúvidas quanto aos acusados do crime ocorrido em 2005 Luis Lucena presidiu a investigação no começo e afirmou que "os dois holandeses roubaram o barco e mataram o marinheiro”.

“Meu relatório final deu todo caminho para as autoridades federais”. A declaração do delegado Luis Lucena faz referência ao caso do roubo do veleiro Oceano e o desaparecimento do marinheiro Sebastião da Cunha Lima, fato ocorrido em 12 de julho de 2005.



À época titular da Especializada em Furtos e Roubos (Defur), Lucena presidiu o inquérito durante três meses e afirmou que “não tinha dúvidas que os dois holandeses roubaram o barco e mataram o marinheiro”. “Durante as investigações tive elementos suficientes para acusá-los e pedi o indiciamento deles pelo roubo do barco e por homicídio duplamente qualificado (por motivo fútil e não possibilitar defesa à vítima)”, lembrou.



O delegado, atualmente lotado no 15º Distrito Policial, garantiu que “no inquérito soube onde eles tiraram o passaporte e que receberam em Natal uma determinada quantia em dinheiro vinda da Holanda”. “Eu estava com o inquérito bem ‘amarrado’ naquele momento por conta das provas que obtive”, comentou.



Lucena lembra que enviou ofício ao Itamaraty e fez contato com a embaixada do Brasil na Holanda para ter mais informações durante a investigação. “Fiz um roteiro do possível trajeto que o barco poderia ter seguido até a Holanda e mantive contato com as embaixadas do Brasil nesses países”, declarou.



Quanto ao desaparecimento do marinheiro, ele não tem dúvidas que Sebastião foi jogado ao mar pelos dois holandeses. “Acima de 20 mil milhas da costa, o mar não ‘devolve’ o corpo. Nesse caso, ele afunda nas profundezas do oceano”, explicou.