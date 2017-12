Vandinho volta ao time do América contra o Avaí Jogadores acreditam que a equipe pode conseguir um bom resultado.

Apesar do discurso de querer mexer na equipe, o técnico do América, Ruy Scarpino confirmou a escalação de Vandinho na ala esquerda, na vaga de Marciano que, estranhamente, nem viajou com a delegação. O restante do time será o mesmo para a partida desta sexta-feira, às 20h30, no estádio da Ressacada, diante do motivado Avaí, partida válida pela 26ª rodada.



Apesar de saber das dificuldades para a partida diante do terceiro colocado da Série B, os jogadores rubro estão demonstrando motivação, pois acreditam que uma vitória sobre o Avai vai significar a motivação especial para uma arrancada final na competição. Souza e Cascata, destaques da equipes nas duas últimas partidas, estão confirmados no time, assim como o centroavante Max.



No banco de reservas, Scarpino terá os reforços dos recém-contratados Emerson, Toni, Bruno Moreno e Tiago Messias, que já foram regularizados e estão à disposição.



Avaí

O Avaí, Leão catarinense, quer somar três pontos e voltar à vice-liderança do Brasileiro. Até aqui o time venceu nove vezes e empatou outras três diante de seus torcedores. Mas na última rodada, o time catarinense perdeu para o Vila Nova, fora de casa, por 1 a 0, e agora ocupa a quarta posição, com 45 pontos. Já o América ficou no empate sem gols com o Ceará e está em 16º, com 27.



O técnico Silas estuda a possibilidade de entrar com o atacante Evando ao lado de William. Na derrota para o Vila Nova, William atuou isolado, enquanto Marquinhos, Válber e Odair fizeram a aproximação. O lateral-direito Ferdinando retorna de suspensão e está confirmado na posição. Arlindo Maracanã volta para o banco de reservas. Na outra lateral, Fábio Fidelis deve ser mantido, mas existe também a possibilidade de Tiaguinho começar jogando.



Ficha Técnica



Avaí

Eduardo Martini; Ferdinando, Cássio, Emerson e Fábio Fidelis (Tiaguinho); Marcus Vinícius, Batista, Marquinhos e Válber; Evando e William.

Técnico: Paulo Silas.



América-RN

Fabiano; Maizena, Robson, Adalberto e Marciano; Júlio Terceiro, Maranhão, Saulo e Souza; Cascata e Max.

Técnico: Ruy Scarpino.



Local: Estádio Ressacada, em Florianópolis – SC

Data: 19/09/2008 (sexta-feira)

Horário: 20h30

Árbitro: Fabrício Neves Correa - RS