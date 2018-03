Clássico-rei: PM irá se reunir com dirigentes de América e ABC para definir divisão das torcidas

Vlademir Alexandre América e ABC voltam a se encontrar pela série B.

De acordo com o Comandante do Policiamento na Capital, Coronel. Araújo, o principal objetivo da Polícia Militar é determinar espaços que acomodem os torcedores das duas equipes sem riscos à integridade física dos presentes ao clássico. Assim como no último clássico, o uso de tapumes de madeira para dividir as torcidas não é cogitado.“Serão utilizados homens e cordas, porque a divisão inicial poderá ser alterada. Dependendo da necessidade, poderemos puxar para o lado do ABC ou do América”, explicou.Sobre a possibilidade de que a torcida do ABC seja acomodada no anel inferior do Machadão, Coronel Araújo disse que apenas na reunião com os dirigentes haverá um posicionamento. “Temos que ouvir as sugestões dos dois clubes antes de qualquer definição, mas a prioridade é a garantir a segurança de todos os torcedores”, ressaltou o comandante.A intenção da Polícia Militar é entrar em contato com os clubes já na terça-feira (7) e marcar a reunião o mais rapidamente possível, “no máximo até quarta-feira”.

Memória

Nos últimos clássicos entre as duas principais equipes do estado, a divisão do estádio favoreceu o mandante. Na partida entre América e ABC no campeonato estadual, que ocorreu no Machadão, a torcida americana teve direito a um espaço maior no estádio, assim como o ABC teve a maior parte das arquibancadas do Frasqueirão na partida pela série B deste ano.