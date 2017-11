Gigante do setor imobiliário chega a Natal O grupo paulistano Patrimônio Emprendimentos fez nesta quinta-feira (11) o pré-lançamento do seu primeiro projeto em Natal.

Um dos gigantes do setor imobiliário no Brasil, o grupo paulistano Patrimônio Empreendimentos, fez, nesta quinta-feira (11), o pré-lançamento do seu primeiro projeto em Natal.



Durante um café da manhã oferecido à imprensa e aos corretores de imóveis, a diretoria da empresa apresentou os detalhes do Smile Village Lagoa Nova e as propostas da empresa para o Estado.



Chamado Smile Natal, o novo edifício contará com unidades inovadoras, vendidas através de financiamento em até 240 meses, com parcelas atrativas e acessíveis de R$ 300,00 mensais.



Os edifícios do conceito Smile em geral, são voltados à classe média, e até para o público que possui uma menor renda



A Patrimônio conta hoje com uma estrutura profissional voltada para expansão de seu portfólio imobiliário, e garante metas ousadas. Focada no segmento econômico, que pretende se expandir pelo Brasil e consolidar suas operações nas principais cidades brasileiras.



Com 12 anos de atividades no mercado imobiliário, a Patrimônio nasceu do

empreendedorismo dos fundadores do Grupo Hiroshima, gigante da área de vendas diretas. A empresa tem como destaque de sua atuação o desenvolvimento de projetos diferenciados, com ênfase em qualidade de vida dos moradores.



“O empreendimento residencial dentro do conceito "Smile", já se tornou caracterizado sendo um sucesso no mercado brasileiro”, garante Caio Fernandes, coordenador do grupo Smile Village.

A inda de acordo com Caio, “o padrão Smile garante fachadas diferenciadas e estilo único para os edifícios a serem construídos no interior do condomínio, onde os moradores desfrutarão de um verdadeiro clube de lazer, além de áreas para a prática de jardinagem e cultivo de pomares, tudo isso a preços muito acessíveis”.



O empreendimento residencial está inserido no conceito de viver “Smile, que ganhou o Prêmio Master 2007, considerado uma espécie de Oscar do mercado imobiliário do país.