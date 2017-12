Wober Júnior concede entrevista ao Nasemana

Vlademir Alexandre Deputado estadual do PPS Wober Júnior.

Nominuto.com

no início da tarde desta quarta-feira (17), onde gravou entrevista para o jornalTendo sua coligação composta basicamente por partidos que compõem a oposição ao Governo Lula, Wober disse que aguarda uma relação republicana com o Executivo Federal, bem como com a governadora Wilma de Faria (PSB), que apóia outra candidatura.As propostas de Wober Júnior e a visão que o deputado tem da atual campanha estará na próxima edição do jornal Nasemana