Federação de xadrez potiguar realiza campeonatos no final de semana

No próximo sábado (25), a Federação Potiguar de Xadrez realiza os Jogos do Centro de Tecnologia na sala Vip do Ginásio da Uiversidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). As inscrições serão feitas no local e gratuitas no período das 8 às 9h.As partidas serão disputadas pelo sistema suíço em cinco rodadas com 21 minutos nocaute, podendo ser alterado em função do numero de participantes. As inscrições estão abertas aos estudantes de todos os centros professores.Já no domingo (26) é a vez dos Jogos dos Comerciários que serão disputados no SESC de Ponta Negra. As inscrições podem ser feitas no local das 8h às 8h30 com o valor de R$ 5 ou no Clube de Xadrez de Natal até a sexta-feira (24). A competição é aberta e premia os três primeiros colocados das categorias Geral, Comerciários, Feminino,Sub-10, Sub-13, Sub-15 e Sub-18.Outras informações com Neri Silveira pelos telefones 3211-5577, 9921-4027 ou pelo e-mail: [email protected] Fonte: Federação de Xadrez