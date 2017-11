TSE autoriza propaganda de candidatos nos sites dos partidos

A partir de agora a propaganda de candidatos nos sites dos partidos está permitida. A decisão é do Tribunal Superior Eleitoral que alterou nesta terça-feira (9) a Resolução 22.718/2008 que limitava esta prática aos sites individuais dos postulantes aos cargos de prefeito ou vereador nessas eleições.A questão foi levantada pelo Partido Popular Socialista (PPS), que apresentou mandado de segurança contestando a proibição. O relator, o ministro Joaquim Barbosa, já havia acolhido o pedido do PPS, mas, na sessão de ontem, retificou seu voto, sugerindo que o TSE alterasse a resolução para legitimar todos os partidos políticos a fazer propaganda eleitoral de seus candidatos em seus sítios na internet.Como a alteração foi feita de ofício pelo TSE, a decisão alcançará todos os partidos políticos e não somente o PPS, já que a decisão terá caráter geral e abstrato. Barbosa lembrou que o próprio relator da resolução, ministro Ari Pargendler, ao ser consultado sobre a questão, reconheceu que houve omissão, já que os partidos políticos estão legitimados a fazer propaganda eleitoral de seus candidatos.“Apesar de constitucional, a resolução, de fato, necessita de aperfeiçoamento, de ajustes, especificamente quando estabelece que somente o sítio do candidato pode veicular a sua propaganda na internet. Entendo que o Tribunal deve corrigir essa omissão, de forma urgente, mas não pela via do mandado de segurança pois, se concedida a segurança pretendida, os efeitos seriam interpartes”, explicou o ministro Joaquim Barbosa.