Os interessados em participar do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) pode se inscrever até o dia 14 de novembro.A Portaria n.º 192, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, publicada na edição desta sexta-feira (24) do Diário Oficial da União, prorroga as inscrições, que podem ser feitas pela internet ou nas agências dos Correios.

Fonte: Agência Brasil