Mais de 25 mil mesários trabalharão em 05 de outubro no RN

Em todo o Estado 25.672 mesários, entre convocados e voluntários, trabalharão para que os 2.172.629 eleitores consigam votar no dia 05 de outubro.São 6.731 sessões e 6.418 urnas eletrônicas funcionando a partir das 7h no dia das eleições. Cerca de 260 mesários foram reservados para cuidar das justificativas de votos.Confira a quantidade de eleitores nos principais colégios eleitorais:Natal: 498.870Mossoró: 153.027Parnamirim: 87.445S. G. do Amarante: 59.306Ceará-Mirim: 44.857Macaíba: 43.230Caicó: 42.577Assu: 37.126Currais Novos: 31.926Nova Cruz: 27.550



* Com informações do TRE