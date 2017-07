Sociedade de Cardiologia promove campanha de controle do colesterol

Campanha de conscientização aconteceu neste sábado

Durante a manhã e até o meio-dia de hoje (09), a Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Norte está realizando uma campanha de conscientização sobre o colesterol, em virtude do Dia Nacional de Controle de Colesterol, transcorrido ontem (08). Em um dos pontos da campanha, no Supermercado Carrefour, uma equipe formada por médica, nutricionista e técnica de enfermagem distribuía panfletos, dava esclarecimentos às pessoas, mediam a pressão arterial e faziam o exame de sangue para constatar o nível de colesterol.Segundo a cardiologista Sandra Andrade, o colesterol alto pode provocar o infarto e o derrame cerebral, principais causas de morte no Brasil e no mundo. Para prevenir, ela aconselha uma alimentação saudável à base de frutas e cereais, além de exercícios físicos.Existem dois tipos de colesterol: o HDL (colesterol bom), que remove o excesso de colesterol no sangue, reduzindo o risco de formação de placas de gordura e o LDL (colesterol ruim), responsável pela formação de placas de gordura nas artérias, prejudicando a passagem de sangue e aumentando o risco de infarto, derrame cerebral e entupimento das artérias nas pernas.