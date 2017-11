Polícia Militar realiza operação para coibir assaltos a ônibus

Thyago Macedo "Sabemos que causa um certo constragimento, mas é para o bem da população", afirma coronel Araújo.

De acordo com o comandante do CPC, coronel Araújo Silva, “a partir de hoje [terça-feira], nós vamos fazer abordagem nos ônibus e microônibus nas principais vias das quatro regiões de Natal. Essas barreiras policiais serão montadas em lugares e horários alternados”.Nesta tarde, os policiais militares concentraram a abordagem na ponte de Igapó, no sentido zona Sul - zona Norte. De acordo com o chefe de Operações do Comando do Policiamento da Capital, major Alarico Azevedo, os PMs estão parando os ônibus e pedindo que todos os homens desçam para uma revista.“Na maioria dos trechos nós pedimos que os homens desçam e encostem na lateral do ônibus para que possamos revistar um a um. Em algumas áreas, nós estamos revistando também as mulheres, tendo em vista que as vezes os companheiros passam as armas para elas com medo de ser pego”, frisou Alarico.Para o presidente do Sindicato dos Rodoviários do Rio Grande do Norte, Rafael Pereira, a ação vinha sendo esperada há algum tempo pelos motoristas de ônibus. “Esse trabalho é o que mais queremos. Há meses vínhamos reivindicando. Agora, esperamos que ela seja efetiva e desenvolvida em todas as áreas de Natal, afim de acabar com essa situação de pânico”, destaca.O comandante do Policiamento da Capital, coronel Araújo Silva, pediu a população que tenha compreensão em caso de ser submetido a uma abordagem. “A gente sabe que causa certo constrangimento ou atrasa um pouco a viagem. Mas, isso é para o bem do próprio passageiro, pois pode evitar um assalto e, conseqüentemente, um prejuízo muito maior”, explicou.Coronel Araújo Silva destacou ainda que, assim como o CPC, o Comando do Policiamento do Interior também está trabalhando para que em breve esse tipo de barreira também seja implantada em toda a região metropolitana de Natal.