Acari: Tom Carlos do PR lidera disputa eleitoral

Pesquisa divulgada nesta sexta-feira (03), pelo Instituto Agorasei aponta liderança de Tom Carlos (PR) na eleição em Acari. Ele soma 51% das intenções de voto, contra 39,2% do adversário, Isaías Cabral do PSDB.



Das 400 pessoas entrevistadas, 1,8% disseram votar em branco e 8% ainda estão indecisos. O instituto também questionou os eleitores quanto a fidelidade do voto. Até o dia da eleição, 85% dos acarienses disseram que não mudarão o voto. Já 8,8% responderam que podem mudar e 6,2% não souberam responder.



Maioria acredita na vitória de Tom



A pesquisa quis saber da população entrevistada quem ela achava que venceria as eleições. 53,5% disseram que Tom vencerá o pleito. 27,5% acreditam na vitória de Isaías e 19% não souberam responder.



Sobre a pesquisa



A pesquisa foi realizada no dia 29 de setembro deste ano e ouviu 400 pessoas nas zonas urbana e rural do município de Acari. O intervalo de confiança é estimado em 95% e a margem de erro é de 4,7 pontos percentuais.



O levantamento tem o registro na 22ª Zona Eleitoral de Acari, de número 1590/2008.