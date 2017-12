O povo de Natal merece mais respeito, afirma Sandro Pimentel Candidato do PSOL questiona a ausência do presidente e ministros nos meses em que a cidade sofreu com as chuvas.

O candidato a prefeito de Natal Sandro Pimentel desaprovou a iniciativa do presidente Lula em vir ao estado em época de campanha. “O povo precisa de mais respeito. Por que ele e seus ministros não vieram na época em que a cidade estava alagada?”, perguntou.



Sandro Pimentel classificou a visita como “abuso do poder” e “falta de respeito aos contribuintes”, já que, segundo ele, Lula estaria vindo custeado pela União. Ao ouvir que a visita seria custeada pelo PT, ele brincou : "Faz tempo que não acredito em Papai Noel”.



O candidato do PSOL disse ainda que o esforço da deputada Fátima Bezerra (“União por Natal”) em trazer Lula para Natal “não adiantará nada.” “As eleições não são presidenciais. A candidata é Fátima Bezerra e o povo sabe disso.”