Cielo: agora já sabem onde fica Santa Bárbara d`Oeste Medalhista brasileiro mandou recado aos que estão começando: "dedicacão e trabalho duro

A cidade natal de César Cielo, Santa Bárbara do Oeste, localizada a 130 km de da capital paulista, entrou de vez no mapa da natação mundial e dos grandes ídolos esportivos brasileiros. O primeiro nadador do Brasil a conquistar uma medalha de ouro disse na entrevista coletiva realizada na Casa Brasil, nesta sexta-feira, em Pequim, que agora todos vão ter que conhecê-la. Também participaram da coletiva, o chefe de equipe da natação, Rômulo Noronha, o diretor-técnico da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Ricardo Moura, o técnico de Cielo, Brett Hawkie.



Com muito bom humor, Cielo lembrou que precisa enumerar outras cidades maiores próximas a Santa Bárbara D'Oeste, como Campinas, para que as pessoas se localizassem. Mas ele também aproveitou para mandar um recado para aqueles que estão começando na natação. "Para o pessoal que está começando, independente da região em que mora, gostaria de dizer que não tem nada de muito especial. Basta ter muita dedicação e muito trabalho duro", avisou o nadador



O campeão olímpico comentou sobre os fatos importantes para sua conquista histórica. "Dois pontos foram fundamentais nesta jornada. Na verdade foram vários, mas pensei apenas em dois agora. Primeiro minha família ter aceito eu ir morar fora (ele vive nos Estado Unidos), e me apoiar desta maneira. Preciso desse apoio para chegar bem emocionalmente numa competição e conseguir o que eu quero. O outro ponto foi o Ricardo Moura ter ido aos Estados Unidos conversar com o meu técnico e ter colocado as cartas na mesa. Falou que apoiava minha decisão de treinar nos Estados Unidos, que concordava levar meu treinador para Pequim como técnico da seleção brasileira. Fez toda a diferença ter meu técnico aqui todo esse tempo. Passamos duas semanas em Macau. Se ele não estivesse junto, muito provavelmente, eu estaria saindo totalmente da rotina. Ter meu técnico aqui com o apoio da Confederação foi um fator essencial para eu conseguir essa medalha", revelou o medalhista



Para o Ricardo Moura, diretor técnico da CBDA, a primeira medalha olímpica de ouro da natação brasileira terá um grande significado para a modalidade. "Esta medalha significa um divisor de águas. A presença e a imagem do César Cielo vai, com certeza, aumentar a nossa base. Muitos do outros atletas brasileiros olímpicos já foram responsáveis por isso. E nós precisamos dos ídolos para aumentar a nossa base e para criar a esperança naqueles que já nadam para terem a noção exata e a esperança de ser um Cielo amanhã", disse o dirigente.



Depois da coletiva, já início de noite na capital chinesa, Cielo saiu finalmente para almoçar com sua família, que veio torcer por ele. "Eu não consegui almoçar até agora. Eu vim direto da piscina pra cá, está uma correria só. Mas está sensacional. Um momento que eu sempre busquei na minha carreira de nadador. Um sonho que eu sempre tive e pude viver esse momento que é o mais feliz da minha vida", finalizou o campeão olímpico.



Assessoria de Imprensa do COB