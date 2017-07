Municípios do Seridó receberão segunda etapa do Projeto de Combate à Pobreza Rural

A região Seridó do Rio Grande do Norte será a primeira a receber a série de lançamentos regionais da segunda etapa do Projeto de Combate à Pobreza Rural (PCPR II), denominado Programa Desenvolvimento Solidário.



Com prazo de execução de três anos, o programa financiará 1.643 subprojetos, que beneficiarão cerca de 51.500 famílias, em 165 municípios do Estado. Os subprojetos serão identificados, eleitos, priorizados e realizados pelos próprios beneficiários.



Serão investidos U$ 22,5 milhões provenientes de um acordo entre o Governo do Estado e o Banco Mundial, e mais U$ 7,5 milhões resultantes da contrapartida do Governo.



O programa objetiva a execução de uma política pública voltada à redução da pobreza no meio rural e nas pequenas cidades. As ações são executadas por organizações locais (associações comunitárias e conselhos municipais), com a verba disponibilizada do governo.



O PCPR II será lançado primeiramente em Caico, no dia 19 de agosto, e a expectativa é de que até 4 de setembro as demais regiões também realizem os eventos. Cerca de 400 trabalhadores rurais deverão participar em cada município.



A segunda etapa será caracterizada por um processo intenso e permanente de formação e capacitação para os que receberão os projetos, com o intuito de qualificá-los para a melhoria do padrão de execução das ações.



A primeira fase do programa teve início em 2003 e implantou 1.890 subprojetos, sendo 1.008 de infra-estrutura, 730 produtivos e 152 sociais, em 155 municípios do Estado, no valor de R$ 63.902.677,56; e atendimento a 71.985 famílias.