Sétimo Curta Natal estréia amanhã no Moviecom

Divulgação Cena do longa-metragem "Corpo", de Rossana Foglia e Rubens Rewald, que será exibido no Cinemada.

A sétima edição do Festival Curta Natal estréia nesta sexta-feira (24) com um pacote de novidades: a maior delas é a mudança de endereço. O festival, realizado pelo MADA, sai da Casa da Ribeira, local de exibição durante os últimos cinco anos, e vai para o complexo de cinemas Moviecom, no Praia Shopping, com uma semana de exibição. A abertura será às 20h, com entrada gratuita.



A abertura contará com o lançamento oficial do curta “Estela”, de Aristeu Araújo, inspirado em um conto de sua autoria. Aristeu é jornalista e cineasta potiguar radicado no Rio de Janeiro há cinco anos, onde cursou Cinema na Universidade Federal Fluminense (UFF) e trabalha como editor da Revista Moviola.



Na seqüência, haverá a exibição da mostra do Festival Universitário Perro Loco, mostra competitiva de filmes latinos, cuja primeira edição aconteceu em Goiânia, em setembro de 2007. Entre os curtas-metragens exibidos estarão produções argentinas, uruguaias, brasileiras e cubanas realizadas por curta-metragistas universitários.



Durante o sábado (25) será exibida a Mostra Animada, com animações inéditas, e a Mostra de Videoclipes, com oito vídeos potiguares. Também no sábado será exibida a nova seleção do Festival do Minuto.



A Mostra Nordeste preencherá o domingo e a segunda-feira com 15 curtas-metragens de estados como Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pernambuco, Bahia e Paraíba.



A partir da terça-feira (28), serão exibidos os longas-metragens, começando por "Ainda Orangotangos", do diretor gaúcho Gustavo Spolidoro - vencedor na categoria de Melhor Filme no 13º Festival de Cinema de Milão, na Itália. Trata-se do primeiro longa-metragem em plano-seqüência do Brasil, com 81 minutos de duração. Também serão exibidos "O Grão", do cineasta Petrus Cariry, "Corpo", de Rossana Foglia e Rubens Rewald e "Deserto feliz", do diretor pernambucano Paulo Caldas. Clique aqui para ver programação completa.



Os vencedores nas categorias de Melhor Curta-Metragem Nordestino de Ficção e Melhor Curta-Metragem Nordestino de Documentário receberão R$1.500 cada. O vencedor do Melhor Curta-Metragem Potiguar eleito pelo público receberá R$500. O segundo e terceiro lugares gerais receberão R$700 e R$500 respectivamente. O vencedor da categoria Videoclipe também será premiado no valor de R$500.



7º Festival Curta Natal e 1º Festival Cinemada

10 a 16 de outubro, às 20h

Moviecom, Praia Shopping

Entrada franca