Perfil: Sou Fátima Bezerra, muito prazer!

Thyago Macedo A deputada Fátima Bezerra agrade o apoio do povo, durante caminhada.

No cenário político, essa apresentação é desnecessária. Quase todos conhecem a professora, líder sindical, deputada federal e hoje candidata a Prefeitura do Natal, Fátima Bezerra. Mas, antes disso, existe a história de uma mulher nascida em uma casa de nove irmãos, no município de Nova Palmeira, interior da Paraíba, que ajudava aos pais a cuidar dos irmãos e abriu mão do aconchego da família, vindo morar na capital do Rio Grande do Norte em busca de um único objetivo: estudar.



“Lembro-me que quando éramos pequenas sempre vestíamos roupas iguais, eu um vestidinho azul e ela um vermelho. Ela sempre foi a mais responsável dos irmãos. Eu que sou mais velha só ia para festa se Fátima fosse. Nossos pais confiavam porque ela nos vigiava. Tinha festa que eu ficava rezando pra Fátima se entreter com outra coisa e deixar a gente aproveitar”, contou a irmã Conceição Bezerra.



O perfil sério, tímido e centrado nasceu com Fátima e a acompanha até hoje. Para a filha mais nova da família, Terezinha Bezerra, foram essas características que fizeram dela uma vencedora. “Muito cedo, com uns 14 anos, minha irmã saiu de Nova Palmeira e veio morar com tia Vila, nas Quintas. Ela começou a estudar na escola Padre Miguelinho e, a partir daí, teve início sua história em Natal”, disse.



De acordo com a irmã Conceição, o encantamento de Maria de Fátima com a capital do RN aconteceu logo que ela chegou à cidade. “Ela sempre sonhou em conhecer o mar e ao ver a praia de Natal disse: ‘é aqui que eu vou ficar!’ E de fato ela ficou, construiu sua história e está aqui até hoje”, relatou. A menina Fátima estudou, cresceu, passou no vestibular para pedagogia e, em seguida, ganhou a liberdade.



Terezinha Bezerra conta: “Em 1980, ela finalmente alugou uma casinha e foi morar sozinha. Nesse período, eu passei no vestibular e vim morar com ela. No ano seguinte, Fátima passou no concurso para professora do município e comprou uma casa, na qual ela mora até hoje”.



Formada professora, com independência profissional, Maria de Fátima descobre sua grande vocação: encampar a luta sindical e defender os interesses da educação. Seguindo a irmã Terezinha, ela se filia ao Partido dos Trabalhadores no ano de 1984. Dez anos depois, elege-se deputada estadual pela primeira vez com oito mil votos.



De lá para cá, foram mais um mandato na Assembléia Legislativa (1998) e dois como deputada federal (2002 e 2006). Ao longo de sua trajetória política, Fátima Bezerra disputou ainda três eleições para a Prefeitura de Natal (1996, 2000 e 2004). Agora, aos 53 anos, em sua quarta tentativa em assumir o executivo municipal, a líder do PT se diz mais amadurecida.



O Nasemana acompanhou a candidata do PT durante uma tarde em seus eventos políticos para observar um pouco mais de sua rotina. De maneira simples, com um tênis, calça jeans e uma blusa de cor vermelha, assim como o vestido que usava na infância, Fátima Bezerra caminhou pelas ruas da zona Norte mostrando toda sua experiência política na forma de lidar com os eleitores.



Em alguns momentos do percurso da caminhada realizada em Nossa Senhora da Apresentação, ela chegou a contrariar os organizadores da comitiva, desviando o roteiro para falar com apenas um eleitor que queria vê-la. “Fátima, nós estamos atrasados e não podemos ir por esse caminho”, disse um dos cabos-eleitorais. Sem titubear ela seguiu andando e foi até a eleitora em uma lanchonete, que emocionada abraçou-a.



Mais a frente, outra moradora da região grita: “Essa é a mulher da educação”, mostrando conhecer o passado da candidata do PT. Em determinado momento da caminhada, Fátima Bezerra encontra uma eleitora, Lurdes Barbosa, que enche os olhos de lágrimas e diz: “há dois anos quando isso aqui estava tudo alagado e a única pessoa que veio aqui conversar com a gente foi a senhora e depois conseguiu a pavimentação”.



Terezinha, que ainda mora com a irmã declara: “Sem dúvida, Fátima está mais amadurecida. No entanto, posso assegurar que seus princípios morais são os mesmos. Ela continua uma pessoa simples que prega a ética na política e que não tem passado sujo. Tem orgulho de dizer que Fátima não tem nenhum um parente nomeado em qualquer função pública”.



Na vida pessoal, de acordo com Conceição, Maria de Fátima é uma mulher “amiga, amável e solidária. Ela está muito presente na família como a família está presente em seu dia a dia. Até hoje quando ela chega à nossa terra se emociona de saudade. Tem uma música que Fátima gosta muito e chega a chorar lembrando da nossa mãe que é aquela: ‘Maringá, Maringá, depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste,

que eu garrei a maginá’. Por todos esses motivos, nesse período de eleição, toda a família vem para Natal apoiar nossa irmã”.



Ficha do candidato

Nome: Maria de Fátima Bezerra

Idade: 53 anos

Naturalidade: Nova Palmeira (PB)

Estado Civil: Solteira

Profissão: Professora

Bairro onde reside: Ponta Negra

Partido: PT (Partido Trabalhista)