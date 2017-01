PAC Funasa: menos da metade dos municípios entregou a documentação Os documentos são necessários para a liberação dos recursos. São R$ 40 milhões para serem investidos até 2010.

Apenas 22 dos 58 municípios contemplados pelo PAC do Saneamento no Rio Grande do Norte entregaram a documentação necessária para a liberação dos recursos. São R$ 40 milhões para serem investidos até 2010. Desde o início do ano, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) tem entrado em contato com as prefeituras.



A documentação é exigida para que os convênios sejam firmados. No caso dos 22 municípios que já enviaram, os recursos já estão empenhados e, em breve, deverão ser liberados.



A Funasa tem pedido agilidade aos municípios para que as obras devam ser iniciadas o mais rápido possível, uma vez que o PAC Saneamento foi lançado no ano passado. No Rio Grande do Norte, nenhuma obra foi iniciada.



Os R$ 40 milhões destinados ao Estado serão distribuídos da seguinte forma: R$ 19,7 milhões para serviços de abastecimento de água, R$ 10,3 milhões para serviços de esgotamento sanitário, R$ 8, 2 milhões para melhorias habitacionais no controle da doença de Chagas e R$ 1,9 milhão para obras de melhorias sanitárias domiciliares.



Os municípios escolhidos se encaixam nos critérios estabelecidos pela Funasa, com até 50 mil habitantes, os baixos índices de mortalidade infantil e de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), além da falta de saneamento básico.