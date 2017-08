Propaganda eleitoral começa amanhã (19)

A partir das 7h desta terça-feira (19), os eleitores que quiserem conhecer as propostas dos candidatos a uma das vagas na Câmara Municipal, bastam ligar o rádio ou a TV para avaliar qual a melhor opção.Trinta minutos separam o início da propaganda eleitoral na televisão, em relação ao rádio, seja pela manhã, tarde ou noite.No rádio os programas serão veiculados das 7h às 7h30, pela manhã; das 12h00 às 12h30h no período da tarde.Na televisão os candidatos dão o ar da graça a partir das 13h às 13h30 e das 20h30 às 21h. Os candidatos a prefeito estréiam na quarta-feira (20). Os horários são os mesmos.Até o dia 2 de outubro as terças e quintas-feiras como também o sábado serão destinados aos programas dos candidatos a vereador. Já as segundas, quartas e sextas-feiras terão espaço dedicado aos candidatos a prefeito.Veja como ficou a sequência e o tempo dos candidatos à Prefeitura:- 1min22seg- 1min15seg- 10min34seg- 1min22seg- 5min04seg- 7min53seg- 1min15seg- 1min15seg