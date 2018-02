Wober não precisa ficar ensaiando para o debate, diz assessora

Vlademir Alexandre Wober Júnior: debate sobre problemas de Natal são rotina.

Confiante em suas propostas, Wober não tirou o dia para se dedicar exclusivamente ao debate entre cinco candidatos à Prefeitura. Pela manhã, o parlamentar esteve visitando eleitores na Ceasa e na Secretaria Estadual de Educação, onde foi titular durante alguns anos. O candidato só permanece em casa no período da tarde devido a uma orientação da equipe de marketing.“Pediram para ele descansar para não aparecer com um rosto cansado na TV, mas Wober não precisa ficar ensaiando para o debate”, disse Vilma Lúcia, assessora de imprensa do candidato.Sobre a postura do candidato na discussão, a assessoria informou que Wober vai procurar discutir as propostas para a cidade, “mas não vai aliviar com ninguém não”.