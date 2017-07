Sesap e Samu se reúnem para discutir pagamento Durante o encontro, secretário George Antunes mostrou que a Secretária tenta solucionar o impasse e esclareceu categoria pontos duvidosos. Funcionários do Samu metropolitano realizam assembléia.

Funcionários do Samu Metropolitano estiveram reunidos com o secretário estadual de Saúde (Sesap), George Antunes, para tratarem do atraso no pagamento dos socorristas, que está atrasado há mais de três meses.



A assessoria de imprensa da Sesap informou que o titular da Secretaria “deixou claro que tenta de todas as formas solucionar o problema dos repasses”. Na opinião dele, que a solução para esse impasse caberá – e virá – por meio da Justiça. “A Secretaria tem disposição para pagar, mas hoje não há forma para isso”, esclareceu a assessoria.



Ao sair da reunião com o secretário, um dos representantes da categoria, o condutor socorrista Altemar Gabriel, disse que “vão precisar de uma forma jurídica para fazer o pagamento à empresa”. “Nenhum órgão competente quer assumir essa dívida”, declarou.



Ele afirmou que “enquanto não sair uma liminar (da Justiça), vamos ficar sem receber os salários”. “É uma situação difícil”, revelou. Altemar Gabriel informou que a categoria vai se reunir ainda nesta sexta-feira (15). “Neste encontro, vamos repassar aos colegas o que conversamos com o secretário e saber que posicionamento iremos tomar”, disse.



Quanto ao encontro com o secretário de Saúde, o funcionário do Samu comentou que “ele foi muito sincero e receptivo. Nos esclareceu muito pontos, pois estávamos perdidos e depois dessa reunião saímos mais esclarecidos”. “Mesmo assim, a situação está difícil para o nosso lado”, concluiu