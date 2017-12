Tragédia em Goianinha: veículo capota e mata cinco pessoas Palio com cinco pessoas caiu em açude e vítimas ficaram presas nas ferragens. Duas crianças - uma de quatro e outra de seis anos - estão entre os mortos.

Uma tragédia chocou os moradores da cidade de Goianinha, distante 55 quilômetros de Natal. Cinco pessoas morreram em um acidente de carro na manhã deste sábado (20).



Segundo informações da polícia, duas crianças estariam entre as vítimas. O acidente aconteceu às 9h quando um Palio de cor cinza perdeu o controle e capotou à altura da entrada da comunidade Barrocas, perto da cidade de Espírito Santo e caiu em um açude, submergindo em seguida.



As vítimas ficaram presas nas ferragens e não tiveram como sobreviver. Outras duas pessoas que estavam no veículo sobreviveram. De acordo com o Instituto Técnico Científico de Polícia (Itep), morreram no acidente Maria de Lourdes Benedito Carneiro, 46, Geovana Benedito da Silva, de quatro anos, Marconi Alves da Silva, de 22 anos, Verônica Ribeiro de Souza, e Zaqueu José de Souza, de seis anos.



Ainda de acordo com o Itep, Maria de Lourdes é mãe de Geovana. Já Marconi e Verônica eram casados e pais de Zaqueu. Os sobreviventes foram o marido de Maria de Lourdes, José de Souza Costa, e uma adolescente de 17 anos. A atendente informou que Marconi iria completar 22 anos no domingo (21).



Em contato com a delegacia de plantão da zona Sul, a reportagem do Nominuto.com foi informada que o delegado Lemos Cavalcanti e alguns agentes foram até o local da tragédia para dar início à investigação. O que se sabe preliminarmente é que todas as vítimas morreram afogadas devido o fato do carro ter submergido no açude.



*Atualizada às 18h58