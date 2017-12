RN pede tropas federais para segurança de 40 zonas eleitorais

Mais 12 zonas eleitorais tiveram pedido de segurança federal aceito pelo Tribunal Regional Eleitoral nesta terça-feira (16). Com isso, o total de zonas eleitorais que poderão contar com tropas federais é de 40. O pedido já foi encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral.Confira a lista dos municípios que solicitaram reforço ao Exército Federal no dia das eleições:AcariAlexandriaAlmino AfonsoApodiAreia BrancaAssuCaicóCampo GrandeCaraúbasCeará MirimCurrais NovosGoianinhaGovernador Dix-Sept RosadoJanduísJucurutuLajesMacauMarcelino VieiraMartinsMossoróNova CruzParelhasParnamirimPatuPau dos FerrosPedro AvelinoPendênciasSanta CruzSanto AntônioSão Bento do NorteSão Gonçalo do AmaranteSão José de CampestreSão José de MipibuSão RafaelSão ToméTangaráTourosUmarizalUpanema